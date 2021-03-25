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Çanakkale Biga Nüfusu 2020 - 2021 |  Biga İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Çanakkale Biga nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çanakkale Biga nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çanakkale Biga nüfusunun 90 bin 274 olduğu açıklandı. Haberimizde  Çanakkale Biga yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Çanakkale Biga Nüfusu 2020 - 2021 |  Biga İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Biga Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Biga nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Biga Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Biga ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde  541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,266 (km²) si Biga ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Biga nüfusu 90 bin 274 kişidir.

Çanakkale Biga Nüfusu 2020 - 2021 |  Biga İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Biga İlçe Nüfusu Kaçtır?

90,274 kişidir.

Biga Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

34,299 kişidir.

Çanakkale Biga Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -1,6 olarak gerçekleşmiştir.

Çanakkale Biga Nüfusu 2020 - 2021 |  Biga İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Biga İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,240467      Enlem :  27,240467

Biga İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Biga ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Biga ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Biga ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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