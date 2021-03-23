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Çanakkale Eceabat Nüfusu 2020 - 2021 |  Eceabat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Çanakkale Eceabat nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çanakkale Eceabat nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çanakkale Eceabat nüfusunun 8,863 olduğu açıklandı. Haberimizde  Çanakkale Eceabat yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Çanakkale Eceabat Nüfusu 2020 - 2021 |  Eceabat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Eceabat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Eceabat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Eceabat Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eceabat ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde  541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 432 (km²) si Eceabat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Eceabat nüfusu 8,863 kişidir.

Çanakkale Eceabat Nüfusu 2020 - 2021 |  Eceabat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Eceabat İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,863 kişidir.

Eceabat Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,137 kişidir.

Çanakkale Eceabat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  9 olarak gerçekleşmiştir.

Çanakkale Eceabat Nüfusu 2020 - 2021 |  Eceabat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Eceabat İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,357414      Enlem :  26,357414

Eceabat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Eceabat ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Eceabat ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eceabat ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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