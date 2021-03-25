Çanakkale Yenice Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenice İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Yenice Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Yenice nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Yenice Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenice ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde 541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,476 (km²) si Yenice ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Yenice nüfusu 31 bin 023 kişidir.

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Yenice İlçe Nüfusu Kaçtır?

31,023 kişidir.

Yenice Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

23,234 kişidir.

Çanakkale Yenice Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -25,8 olarak gerçekleşmiştir.

Yenice İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,150415 Enlem : 26,150415

Yenice İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Yenice ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Yenice ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenice ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020