Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı görev tanımı nedir, Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı ne iş yapar, Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı Tanımı;

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Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı Maaşları

Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.20

Meslek Adı :

Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çimento üretiminde döner fırın, değirmen ve diğer üretim sistemlerinin, çalışma alanlarının ve sürecin kontrolünü yapan, üretim esnasında üretim sistemlerine fonksiyonel müdahalelerde bulunan, ürün/mal akışını sağlamak için siklon tıkanıklıklarını açan, sistemlerin bakım onarımlarına saha desteği sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Döner fırınlar, kırıcı ve ezici sistemler, hammadde ocakları, farin, kömür ve çimento değirmenleri, siklonlar, ön homojene sistemler, soğutma ve kurutma üniteleri, gezer vinçler ve hatları, stok sahaları, paketleme gibi donanım, sistem, saha ve üniteler ile ilgili süreçleri gözlemlemek, kontrol etmek, fonksiyonel yapıda tutulması ve siklon tıkanıklarını açmak

e) Üretim sistemleri ve saha kontrolleri yapmak

f) Sahadaki donanım ve cihazların çalışırlık kontrollerini takip etmek

g) Üretim sistemlerinde oluşan arızaların ön tespitini yapmak

h) Üretim sistemlerinde yaşanan sorunun niteliğine göre ani duruş kararı vermek

i) Silolarda stok takibi yapılmasını desteklemek

j) Rutin dışı acil numune taleplerinin karşılanmasını sağlamak

k) Üretim sahalarının temizlik ve düzenini kontrol etmek

l) Abgaz fanının temizlenmesini sağlamak

m) İntikal alanı ve bunker boğazı daralmalarını gidermek

n) Dozajlı besleyicilerin kantar temizliğinin yapılmasını sağlamak

o) Hammadde kırıcısının (konkasör) temizliğinin yapılmasını sağlamak

p) Bunker temizliğinin yapılmasını sağlamak

q) Torbalı filtre temizliğinin yapılmasını sağlamak

r) Torba değişimi yapmak

s) Soğutma plakalarının temizlenmesini sağlamak

t) Üretim sistemlerinin bakım ve onarımına destek verilmesini sağlamak

u) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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