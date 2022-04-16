Demiryolu Trafik Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Trafik Kontrolörü görev tanımı nedir, Demiryolu Trafik Kontrolörü ne iş yapar, Demiryolu Trafik Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Trafik Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Trafik Kontrolörü Tanımı;

__

Demiryolu Trafik Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Trafik Kontrolörü Maaşları

Demiryolu Trafik Kontrolörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Demiryolu Trafik Kontrolörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Trafik Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.36

Meslek Adı :

Demiryolu Trafik Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumluluk alanındaki demiryolu trafiğini düzenleyen kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Trafik Kontrolörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumanda bölgesindeki demiryolu trafiğini, tren ve taşıma planlarına, uygun olarak ekonomik ve emniyetli bir şekilde yürütmek,

b) Trafikle ilgili hareket cetvelleri ile diğer kayıtları tutmak,

c) Merkeze bağlı istasyonların gerektiğinde yerel kumandasına izin vermek,

d) Merkezden kumanda edilmesi halinde trenlerin trafiğinin yerel kumanda masasından sağlanması için gerekli emirleri vermek, kaza ve olayları trafikteki düzensizlikleri ilgililere bildirmek,

e) İstasyon ve tren personeli ile trafikle ilgili olarak verilen emir ve görevin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,

f) Trafik Baş kontrolörü bulunmadığı zamanlarda ve acil durumlarda trafik başkontrolörü adına telgraf yazmak ve kontrolöre bilgi vermek,

g) Trafikteki düzensizlikleri rapor etmek,

h) Tren trafiği ile ilgili cetvel ve modelleri usulüne uygun olarak düzenlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?