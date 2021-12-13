Diğer Elektrik Mühendisleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Elektrik Mühendisleri görev tanımı nedir, Diğer Elektrik Mühendisleri ne iş yapar, Diğer Elektrik Mühendisleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Elektrik Mühendisleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Elektrik Mühendisleri Tanımı;

Sistemlerin ve teçhizatın muayene ve kontrolünde araştırma, geliştirme işlerinde radar sistemlerinin kurulması, işletilmesi, güvenlik ve savunma sistemlerinin işletilmesi ve elektrik, işleri ile ilgili diğer faaliyet alanlarında çalışanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Elektrik Mühendisleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Elektrik Mühendisleri Maaşları

Diğer Elektrik Mühendisleri maaşı ortalama aylık 7.800 - TL’dir. En düşük Diğer Elektrik Mühendisleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Elektrik Mühendisleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Elektrik Mühendisleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Diğer Elektrik Mühendisleri Ne İş Yapar?

Diğer Elektrik Mühendisleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrik sistemlerin ve teçhizatın muayene ve kontrolünü yapmak,

b) Elektrik konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Radar sistemlerinin kurulması ve işletilmesini sağlamak,

d) Güvenlik ve savunma sistemlerinin işletilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Elektrik Mühendisleri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisleri

Diğer Elektrik Mühendisleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Elektrik Mühendisleri mesleğinin meslek kodu 2151.01 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Elektrik Mühendisleri maaşlarına ek sizlerde Diğer Elektrik Mühendisleri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?