Diğer Hizmet Müdürleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Hizmet Müdürleri görev tanımı nedir, Diğer Hizmet Müdürleri ne iş yapar, Diğer Hizmet Müdürleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Hizmet Müdürleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Hizmet Müdürleri Tanımı;

Bu grupta çalışanlar, bir kurum veya kuruluşun aşağıdaki işlerle ilgili bir dairesinin planlanmasını ve organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişidi

Diğer Hizmet Müdürleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Hizmet Müdürleri Maaşları

Diğer Hizmet Müdürleri maaşı ortalama aylık 8.500- TL’dir. En düşük Diğer Hizmet Müdürleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Hizmet Müdürleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Hizmet Müdürleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Diğer Hizmet Müdürleri Ne İş Yapar?

Diğer Hizmet Müdürleri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Bu grupta çalışanlar, bir kurum veya kuruluşun aşağıdaki işlerle ilgili bir dairesinin planlanmasını ve organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişidi

Diğer Hizmet Müdürleri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Hizmet Müdürleri

Diğer Hizmet Müdürleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Hizmet Müdürleri mesleğinin meslek kodu 1439.01 olarak belirlenmiştir

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