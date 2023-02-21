Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal'In biyografisi

Ülkemizde sosyal medya platformları gün geçtikçe amacının dışına çıkılarak yararından çok zarar verecek şekilde kullanılmaya başladı. Bu tehlikeli duruma dikkat çeken Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal'ın hayat biyografisi.

DOC, DR. AYLİN TUTGUN ÜNAL KİMDİR, KARİYERİ VE BİYOGRAFİSİ

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, ilköğretim ve lise eğitimini Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı’na başlamış, 2006 yılında lisans eğitimini bölüm 3.’sü olarak tamamlamıştır. 2009 yılında yine Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans mezunu olmuştur. 2015 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Bilişim Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında Doçentliğini “İletişim Çalışmaları” alanında almıştır. İstanbul’da pek çok üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Şu an Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez (ÜSÇÖZÜM) Müdürü ve Ölçek Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir. Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın çok sayıda Ölçek Geliştirme Çalışması ve Kitap/Kitap Bölümü Yayını bulunmaktadır. Popüler kitapları arasında; Metaverse Dijital Oyun Psikolojisi (2022), Toplumsal Cinsiyet ve Medya Algısı (2022), Sosyal Medya Psikolojisi (2021), Dijital Sağlık Okuryazarlığı (2021) ve Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi (2020) yer almaktadır. Yeni medya, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, dijital iletişim, sosyal medya okuryazarlığı, kuşak çalışmaları, Z kuşağı ve gençlik araştırmaları, kadın çalışmaları ve ölçek geliştirme üzerine çalışmaktadır. Şimdilerde Metaverse ve Eğitim İlişkisi kapsamında “Metaverse Öğretim Mimarisi” üzerine birtakım çalışmalar yürütmektedir.

Haberin Devamı

DOC. DR. AYLİN TUTKUN ÜNAL KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal'ın nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. Siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz bizlere yorum bölümünden yazabilirsiniz.