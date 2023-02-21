Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal'In biyografisi

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal'In biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal'In biyografisi

Ülkemizde sosyal medya platformları gün geçtikçe amacının dışına çıkılarak yararından çok zarar verecek şekilde kullanılmaya başladı. Bu tehlikeli duruma dikkat çeken Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal'ın hayat biyografisi.

DOC, DR. AYLİN TUTGUN ÜNAL KİMDİR, KARİYERİ VE BİYOGRAFİSİ

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, ilköğretim ve lise eğitimini Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı’na başlamış, 2006 yılında lisans eğitimini bölüm 3.’sü olarak tamamlamıştır. 2009 yılında yine Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans mezunu olmuştur. 2015 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Bilişim Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında Doçentliğini “İletişim Çalışmaları” alanında almıştır. İstanbul’da pek çok üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Şu an Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez (ÜSÇÖZÜM) Müdürü ve Ölçek Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir. Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın çok sayıda Ölçek Geliştirme Çalışması ve Kitap/Kitap Bölümü Yayını bulunmaktadır. Popüler kitapları arasında; Metaverse Dijital Oyun Psikolojisi (2022), Toplumsal Cinsiyet ve Medya Algısı (2022), Sosyal Medya Psikolojisi (2021), Dijital Sağlık Okuryazarlığı (2021) ve Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi (2020) yer almaktadır. Yeni medya, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, dijital iletişim, sosyal medya okuryazarlığı, kuşak çalışmaları, Z kuşağı ve gençlik araştırmaları, kadın çalışmaları ve ölçek geliştirme üzerine çalışmaktadır. Şimdilerde Metaverse ve Eğitim İlişkisi kapsamında “Metaverse Öğretim Mimarisi” üzerine birtakım çalışmalar yürütmektedir.

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal'In biyografisi

DOC. DR. AYLİN TUTKUN ÜNAL KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal'ın nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. Siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz bizlere yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Oğuzhan Uğur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, evli midir? Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un biyografisi
Oğuzhan Uğur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, evli midir? Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un biyografisi
Dr. Salih Elmas kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Salih Elmas'ın biyografisi
Dr. Salih Elmas kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Salih Elmas'ın biyografisi
Şener Üşümezsoy kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Şener Üşümezsoy'un biyografisi
Şener Üşümezsoy kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Şener Üşümezsoy'un biyografisi
Hüseyin Alan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? TMMOB Başkanı Hüseyin Alan'ın biyografisi
Hüseyin Alan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? TMMOB Başkanı Hüseyin Alan'ın biyografisi
Son Haberler
Eneo Bitri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eneo Bitri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eneo Bitri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eneo Bitri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Ralyuchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Ralyuchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Ralyuchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Ralyuchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Lischka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lischka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Lischka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lischka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuriy Romanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Romanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuriy Romanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Romanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nazmi Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? İnşaat mühendisleri derneği başkanı Nazmi Şahin'in biyografisi
Nazmi Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? İnşaat mühendisleri derneği başkanı Nazmi Şahin'in biyografisi
Prof. Dr. Nebi Sümer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Nebi Sümer'in biyografisi
Prof. Dr. Nebi Sümer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Nebi Sümer'in biyografisi
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Füsun Sümer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Füsun Sümer'in biyografisi
Füsun Sümer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Füsun Sümer'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!