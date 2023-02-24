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Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Bülent Oruç'un biyografisi
Prof. Dr. Bülent Oruç, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Bülent Oruç'un hayat biyografisi.
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