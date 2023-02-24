Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Bülent Oruç'un biyografisi

Prof. Dr. Bülent Oruç, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Bülent Oruç'un hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Bülent Oruç'un biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir.KOÜ jeofizik mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Bülent Oruç'un hayat biyografisi.

PROF.DR BÜLENT ORUÇ YILDIRIM KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

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