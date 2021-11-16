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Eczacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczacı Maaşları, Eczacı İş İlanları

Eczacı Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Eczacı maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Eczacı maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Eczacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczacı Maaşları, Eczacı İş İlanları

Eczacı görev tanımı nedir, Eczacı ne iş yapar, Eczacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eczacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eczacı Tanımı;

Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Eczacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczacı Maaşları

Eczacı maaşı ortalama aylık 5.780 - TL’dir. En düşük Eczacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eczacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Eczacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Eczacı Ne İş Yapar?

Eczacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve 
        sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden 
        değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlamak,
b)    İlacın analizlerini yapmak,
c)    İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından 
        gözetimini sağlamak,
d)    İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlamak,
e)    İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların
        bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
f)    Hastanın ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve 
        malzemeleri güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olmak, bunlar  
        hakkında yeterli bilgi ve kavrayışa sahip olmasını sağlamak,
g)    Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin 
        sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, 
        değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi 
        ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin 
        alınması hususlarında farmakovijilans çalışmalarının yürütülmesinde mevzuatın 
        yüklediği görevleri yerine getirmek,
h)    İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın gereksinimleri ile 
        uyumlu ve güvenli olmasını sağlamak,
i)    Reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın 
        gereksinimlerine uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlamak ve bu 
        konuda danışmanlık hizmeti vermek,
j)    İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı 
        hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlamak ve sorunların çözümünde 
        aktif görev almak,
k)    İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları sergilemek, hastanın
        veya faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korumak, akılcı ilaç kullanımını 
        sağlayarak bireyin sağlıklı olma hâlini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışmak,
l)    Olağanüstü hâl veya kriz dönemlerinde her türlü ilaç tedarik süreçlerinde etkin rol 
        almak ve kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak,
m)    Sahip ve mesul müdürü olduğu eczanedeki, eczane çalışanları ve eczacılık fakültesi 
        stajyerlerinin görev dağılımlarını gerçekleştirmek, çalışmalarını denetlemek ve 
        koordine etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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Meslek Birim Grubu :

Eczacılar

Eczacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Eczacı mesleğinin meslek kodu 2262.01 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Eczacı maaşlarına ek sizlerde Eczacı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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