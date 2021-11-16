Eczacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczacı Maaşları, Eczacı İş İlanları

Eczacı görev tanımı nedir, Eczacı ne iş yapar, Eczacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eczacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eczacı Tanımı;

Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Eczacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczacı Maaşları

Eczacı maaşı ortalama aylık 5.780 - TL’dir. En düşük Eczacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eczacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Eczacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Eczacı Ne İş Yapar?

Eczacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve

sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden

değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlamak,

b) İlacın analizlerini yapmak,

c) İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından

gözetimini sağlamak,

d) İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlamak,

e) İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların

bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,

f) Hastanın ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve

malzemeleri güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olmak, bunlar

hakkında yeterli bilgi ve kavrayışa sahip olmasını sağlamak,

g) Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin

sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması,

değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi

ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin

alınması hususlarında farmakovijilans çalışmalarının yürütülmesinde mevzuatın

yüklediği görevleri yerine getirmek,

h) İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın gereksinimleri ile

uyumlu ve güvenli olmasını sağlamak,

i) Reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın

gereksinimlerine uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlamak ve bu

konuda danışmanlık hizmeti vermek,

j) İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı

hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlamak ve sorunların çözümünde

aktif görev almak,

k) İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları sergilemek, hastanın

veya faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korumak, akılcı ilaç kullanımını

sağlayarak bireyin sağlıklı olma hâlini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışmak,

l) Olağanüstü hâl veya kriz dönemlerinde her türlü ilaç tedarik süreçlerinde etkin rol

almak ve kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak,

m) Sahip ve mesul müdürü olduğu eczanedeki, eczane çalışanları ve eczacılık fakültesi

stajyerlerinin görev dağılımlarını gerçekleştirmek, çalışmalarını denetlemek ve

koordine etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Eczacı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Eczacılar

Eczacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Eczacı mesleğinin meslek kodu 2262.01 olarak belirlenmiştir

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