Frane Bobanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frane Bobanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frane Bobanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frane Bobanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frane Bobanovic 25 Ekim 2005 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Frane Bobanović şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frane Bobanovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frane Bobanovic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Frane Bobanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frane Bobanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ağustos 2020 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Frane Bobanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frane Bobanovic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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