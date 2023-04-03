Simun Hrgovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simun Hrgovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simun Hrgovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simun Hrgovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simun Hrgovic 20 Mart 2004 tarihinde Vukovar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Šimun Hrgović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simun Hrgovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simun Hrgovic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Simun Hrgovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simun Hrgovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simun Hrgovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simun Hrgovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2013 yılında Cibalia Jgd

2 Ağustos 2019 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19

Simun Hrgovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simun Hrgovic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.