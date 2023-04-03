Niko Sigur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Sigur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Sigur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Niko Sigur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Niko Sigur 9 Eylül 2003 tarihinde Burnaby, British Columbia şehrinde doğmuştur. Kanada,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Niko Kristian Sigur şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Niko Sigur Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Niko Sigur'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Niko Sigur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Niko Sigur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Şubat 2022 yılında NK Radomlje U19
3 Ağustos 2022 yılında Hajduk U19
Niko Sigur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Niko Sigur şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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