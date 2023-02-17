Hakan Kutoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun biyografisi

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun hayat biyografisi.

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Hakan Kutoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Beun geomatik mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Beun geomatik mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun hayat biyografisi.

PROF. DR ŞENOL HAKAN KUTOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu1970 Zonguldak'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleştirdi. Doktora sonrası araştırma için Kanada'nın New Brunswick Üniversitesinde bulundu. 1994'ta araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı yaptı. Halen Geomatik Mühendisliği bölümünde görevine devam ediyor. Yer ve uzay bilimleri alanında çok sayıda uluslararası araştırma makalesi bulunuyor.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
• 1989-1994
• Lisans-Anadal

Hakan Kutoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun biyografisi
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
• 1994-1997
• Yüksek Lisans-Tezli
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez adı: WGS 84 koordinat sisteminden ülke koordinat sistemine dönüşümler
• Öğrenim Bilgisi
• 1997-2001
• Doktora
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez adı: GPS ağlarının ülke nirengi ağlarına entegrasyonu
• 2001-2006
• YARDIMCI DOÇENT
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
• 2006
• DOÇENT
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
• Akademik Görevler
• 2012
• PROFESÖR
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

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