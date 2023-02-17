Handan Türkoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Handan Türkoğlu'nun biyografisi

Prof. Dr. Handan Türkoğlu yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Handan Türkoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Handan Türkoğlu'nun hayat biyografisi.

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Handan Türkoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Handan Türkoğlu'nun biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İTÜ öğretim üyesi, afet yönetim uzmanı Prof. Dr. Handan Türkoğlu bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Handan Türkoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Handan Türkoğlu'nun hayat biyografisi.

Handan Türkoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Handan Türkoğlu'nun biyografisi

PROF. DR SAMET ARSLAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Handan Türkoğlu İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü öğretim üyesidir. Yüksek Lisans ve doktora derecesini Şehircilik alanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde almıştır. Prof. Dr. Türkoğlu’nun tek başına veya diğer yazarlarla ortaklaşa 150 civarında ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel dayanıklılık, konut ve kentsel yaşam kalitesi ve sağlıklı kentler konularında yayınlanmış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Handan Türkoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye sahip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

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