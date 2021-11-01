İlköğretim Matematik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşlarıve İş İlanları

İlköğretim Matematik Öğretmeni görev tanımı nedir, İlköğretim Matematik Öğretmeni ne iş yapar, İlköğretim Matematik Öğretmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İlköğretim Matematik Öğretmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İlköğretim Matematik Öğretmeni Tanımı;

Çalıştığı ilköğretim kurumunda, öğrencilere matematik alanı ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak, matematiğe yönelik olumlu tutum ve davranışlarını geliştirmek üzere teorik ve pratik matematik eğitimi veren kişidir.

İlköğretim Matematik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 İlköğretim Matematik Öğretmeni Maaşları

İlköğretim Matematik Öğretmeni maaşı ortalama aylık 8.500- TL’dir. En düşük İlköğretim Matematik Öğretmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlköğretim Matematik Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İlköğretim Matematik Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

İlköğretim Matematik Öğretmeni Ne İş Yapar?

İlköğretim Matematik Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,

b) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak, matematiğe yönelik olumlu tutum ve davranışlarını geliştirmek,

c) Öğrencilerin bağımsız düşünebilme, karar verebilme, problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme vb. ferdi yeteneklerini ve becerilerini geliştirici uygulamalar yapmak,

d) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

e) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapmak,

f) Öğrencilere bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,

g) Öğrencileri belirli dönemlerde sınav ve testlere tabi tutarak durumlarını değerlendirmek,

h) Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve öğrenci velilerine sunmak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İlköğretim Matematik Öğretmeni Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sınıf Öğretmenleri Ve Okul Öncesi Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Sınıf Öğretmenleri

İlköğretim Matematik Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İlköğretim Matematik Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2341.05 olarak belirlenmiştir



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