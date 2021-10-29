İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi görev tanımı nedir, İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi ne iş yapar, İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi Tanımı;

İnsan kaynakları uygulamalarını planlayan, yöneten ve kontrol eden, şirket hedefleri doğrultusunda insan kaynakları politika ve stratejileri belirleyen, şirket ihtiyaçları doğrultusunda prensip, standart ve prosedürleri geliştiren ve uygulamasını takip eden nitelikli kişidir.

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi Maaşları

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi maaşı ortalama aylık 8.500- TL’dir. En düşük İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Organizazyonel yapının gelişimine, değişimine destek vermek,

c) İş ve süreç analizleri yaparak,görev tanımları oluşturmak,

d) Norm kadro çalışmaları planlamak,

e) Kadro ihtiyacını tespit etmek,

f) İşletmeye başvuranlar arasında uygun nitelikli kişilerin işe alınmasını sağlamak,

g) Seçme ve yerleştirme politika ve prosedürünü belirlemek ve geliştirmek,

h) Performans değerlendirme sisteminin politika ve prosedürleri belirlemek, geliştirmek ve uygulamak,

i) Performans arttırıcı önerilerde bulunmak,

j) Kariyer ve yedekleme planları hazırlamak, yönetmek, yönlendirmek,

k) Eğitim ve gelişim sistemlerini kurmak, yönetmek, yönlendirmek,

l) Ücret yönetimi sistemini kurmak, yönetmek, yönlendirmek,

m) Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi sağlamak,

n) İşletmenin temel politika ve amaçları doğrultusunda çalışanlarla ilgili kural ve ilişkileri düzenleyen İş Kanunu, Sendikalar Kanunu vb. kanun ve tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,

o) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmasının takip ve kontrolünü yapmak,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

İnsan Kaynakları Müdürleri

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi mesleğinin meslek kodu 1212.03 olarak belirlenmiştir



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