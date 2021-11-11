İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü görev tanımı nedir, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü ne iş yapar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü Tanımı;

İdarecilerin direktiflerine göre devlet veya mahalli idarilerin aldığı kararları tatbik mevkiine koyan kişidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü Maaşları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü maaşı ortalama aylık 7.500- TL’dir. En düşük İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü Ne İş Yapar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kanun ve tüzükleri yerine getirmek,

b) Daha yüksek düzeylerde karar almayı gerektiren önemli veya istisnai hallerde idarecinin direktifini alarak detaylı yürütme işinde ortaya çıkan konular hakkında kararlar almak,

c) Polis, cezaevi, kamu yardımı, yangından korunma, teftiş, tayin ve tedbirleri, istihdam, sakatlık tazminatı, personel ve organizasyon gibi büro hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Ülkeye iltica eden yabancıların kaydı ve pasaportlarının basılması gibi hazırlıkları yönetmek,

e) Çeşitli sorunlar, daire programları, idari sorunlar ve diğer meseleler hakkında ihtiyaç duyulan bilgi ve tavsiyeyi sorumlu idareci için mukayeseli analizini yaparak rapor hazırlamak,

f) Diğer icrai memurlara veya alt kademedeki memurlara nezaret edebilir,

g) Yaptığı memuriyete veya yaptığı görevlere göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Çevresel Ve Mesleki Sağlık Kontrolörleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü mesleğinin meslek kodu 3257.02 olarak belirlenmiştir



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