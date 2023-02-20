Jesse Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Williams 18 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Jesse Elijah Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Williams Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesse Williams'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesse Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/Jesse_williams_5/

Jesse Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Coleraine U20

18 Ocak 2022 yılında Pittsburgh

Jesse Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Williams şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesse Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Coleraine FC (2020-2022)

Trinidad ve Tobago takımında 3 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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