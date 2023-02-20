Jesse Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesse Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesse Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jesse Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesse Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Williams 18 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur.  Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Jesse Elijah Williams şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Williams Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesse Williams'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesse Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/Jesse_williams_5/

Jesse Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesse Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Coleraine U20

18 Ocak 2022 yılında Pittsburgh

Jesse Williams kimdir

Jesse Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Williams şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Coleraine FC (2020-2022)

Jesse Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 3 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jesse Williams nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Riyadh Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riyadh Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Riyadh Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riyadh Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Sowinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sowinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Sowinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sowinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dario Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dario Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!