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Kahramanmaraş Afşin Nüfusu 2020 - 2021 |  Afşin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kahramanmaraş Afşin nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kahramanmaraş Afşin nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Afşin nüfusunun 80 bin 980 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kahramanmaraş Afşin yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kahramanmaraş Afşin Nüfusu 2020 - 2021 |  Afşin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Afşin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Afşin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Afşin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afşin ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde  1168163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,46 (km²) si Afşin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Afşin nüfusu 80 bin 980 kişidir.

Kahramanmaraş Afşin Nüfusu 2020 - 2021 |  Afşin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Afşin İlçe Nüfusu Kaçtır?

80 bin 980 kişidir.

Kahramanmaraş Afşin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  6,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kahramanmaraş Afşin Nüfusu 2020 - 2021 |  Afşin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Afşin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  36,908798      Enlem :  36,908798

Afşin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Afşin ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Afşin ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Afşin ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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