Kahramanmaraş Pazarcık Nüfusu 2020 - 2021 |  Pazarcık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Pazarcık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Pazarcık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Pazarcık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pazarcık ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde 1 milyon 168 bin 163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,423 (km²) si Pazarcık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Pazarcık nüfusu 69 bin 686 kişidir.

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Pazarcık İlçe Nüfusu Kaçtır?

69 bin 686 kişidir.

Kahramanmaraş Pazarcık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 8,5 olarak gerçekleşmiştir.

Pazarcık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,783968 Enlem : 29,783968

Pazarcık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Pazarcık ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Pazarcık ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pazarcık ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020