Kahramanmaraş Türkoğlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Türkoğlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Türkoğlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Türkoğlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Türkoğlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Türkoğlu ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde 1 milyon 168 bin 163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 597 (km²) si Türkoğlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Türkoğlu nüfusu 78 bin 569 kişidir.

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Türkoğlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

78 bin 569 kişidir.

Kahramanmaraş Türkoğlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,7 olarak gerçekleşmiştir.

Türkoğlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,373669 Enlem : 35,373669

Türkoğlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Türkoğlu ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Türkoğlu ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020