Karaman Sarıveliler Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıveliler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Karaman Ayrancı Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayrancı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?2021 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)Karaman Başyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Başyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kahramanmaraş Nurhak Nüfusu 2020 - 2021 |  Nurhak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kahramanmaraş Nurhak Nüfusu 2020 - 2021 |  Nurhak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kahramanmaraş Nurhak nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kahramanmaraş Nurhak nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Nurhak nüfusunun 12 bin 399 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kahramanmaraş Nurhak yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kahramanmaraş Nurhak Nüfusu 2020 - 2021 |  Nurhak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Nurhak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Nurhak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Nurhak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nurhak ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde  1 milyon 168 bin 163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 739 (km²) si Nurhak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Nurhak nüfusu 12 bin 399 kişidir.

Kahramanmaraş Nurhak Nüfusu 2020 - 2021 |  Nurhak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Nurhak İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 399 kişidir.

Kahramanmaraş Nurhak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  9,7 olarak gerçekleşmiştir.

Kahramanmaraş Nurhak Nüfusu 2020 - 2021 |  Nurhak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Nurhak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  37,441071      Enlem :  37,441071

Nurhak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Nurhak ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Nurhak ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Nurhak ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT