Kahramanmaraş Andırın Nüfusu 2020 - 2021 |  Andırın İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Andırın Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Andırın nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Andırın Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Andırın ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde 1 milyon 168 bin 163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,156 (km²) si Andırın ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Andırın nüfusu 32 bin 377 kişidir.

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Andırın İlçe Nüfusu Kaçtır?

32 bin 377 kişidir.

Kahramanmaraş Andırın Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,9 olarak gerçekleşmiştir.

Andırın İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,349655 Enlem : 36,349655

Andırın İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Andırın ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Andırın ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Andırın ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020