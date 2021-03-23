Kahramanmaraş Göksun Nüfusu 2020 - 2021 |  Göksun İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Göksun Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Göksun nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Göksun Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Göksun ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde 1 milyon 168 bin 163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,822 (km²) si Göksun ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Göksun nüfusu 52 bin 136 kişidir.

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Göksun İlçe Nüfusu Kaçtır?

52 bin 136 kişidir.

Kahramanmaraş Göksun Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,3 olarak gerçekleşmiştir.

Göksun İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,492351 Enlem : 36,492351

Göksun İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Göksun ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Göksun ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Göksun ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020