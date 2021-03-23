Kahramanmaraş Çağlayancerit Nüfusu 2020 - 2021 |  Çağlayancerit İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Çağlayancerit Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Çağlayancerit nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Çağlayancerit Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çağlayancerit ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde 1 milyon 168 bin 163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 592 (km²) si Çağlayancerit ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Çağlayancerit nüfusu 23 bin 292 kişidir.

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Çağlayancerit İlçe Nüfusu Kaçtır?

23 bin 292 kişidir.

Kahramanmaraş Çağlayancerit Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,8 olarak gerçekleşmiştir.

Çağlayancerit İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,290325 Enlem : 37,290325

Çağlayancerit İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Çağlayancerit ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Çağlayancerit ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çağlayancerit ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020