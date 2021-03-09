Kahramanmaraş Nüfusu 2020 - 2021 | Kahramanmaraş Yüzölçümü nedir?
2020 - 2021 Kahramanmaraş nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kahramanmaraş nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş ilinin nüfusunun 1 milyon 168 bin 163 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Kahramanmaraş yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kahramanmaraş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.
2020 Kahramanmaraş Nüfusu kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş nüfusu geçen yıla göre 14 bin 061 kişi artarak 1 milyon 168 bin 163 kişi oldu ( 2019 yılında Kahramanmaraş nüfusu 1 milyon 154 bin 102 kişiydi ) . İstanbul ilinde 592 bin 920 erkek, 575 bin 243 kadın yaşamaktadır.
Kahramanmaraş Alan kodu nedir?
Kahramanmaraş ilinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.
Kahramanmaraş yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması
Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kahramanmaraş ilinin yüz ölçümü 14520 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 12 olarak gözükmektedir.
Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.
Kahramanmaraş Plaka kodu nedir?
Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.
Kahramanmaraş 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Kahramanmaraş 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1168163
Kahramanmaraş 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 592920
Kahramanmaraş 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 575243
Kahramanmaraş 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 18
Kahramanmaraş 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,78 Kişidir.
Kahramanmaraş 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,81 olduğu görülmektedir.
Kahramanmaraş 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,51 olduğu görülmektedir.
Kahramanmaraş 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 1758 kişi boşanmıştır.
Kahramanmaraş 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 4124
Kahramanmaraş 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1168163
Kahramanmaraş 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 592920
Kahramanmaraş 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 575243
Kahramanmaraş 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -
Kahramanmaraş 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -
Kahramanmaraş 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -
Kahramanmaraş 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 81 kişidir.
Kahramanmaraş 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 586616 Kadın : 567486 Toplam : 1154102 Nüfus yoğunluğu : 80 kişidir.
Kahramanmaraş 2019 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 586616 Kadın : 567486 Toplam : 1154102
Kahramanmaraş 2019 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -
Kahramanmaraş 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 580410 Kadın : 564441 Toplam : 1144851 Nüfus yoğunluğu : 80 kişidir.
Kahramanmaraş 2018 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 580410 Kadın : 564441 Toplam : 1144851
Kahramanmaraş 2018 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -
Kahramanmaraş 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 572111 Kadın : 555512 Toplam : 1127623 Nüfus yoğunluğu : 79 kişidir.
Kahramanmaraş 2017 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 572111 Kadın : 555512 Toplam : 1127623
Kahramanmaraş 2017 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -
Kahramanmaraş 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 565816 Kadın : 546818 Toplam : 1112634 Nüfus yoğunluğu : 78 kişidir.
Kahramanmaraş 2016 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 565816 Kadın : 546818 Toplam : 1112634
Kahramanmaraş 2016 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -
Kahramanmaraş 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 556607 Kadın : 540003 Toplam : 1096610 Nüfus yoğunluğu : 76 kişidir.
Kahramanmaraş 2015 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 556607 Kadın : 540003 Toplam : 1096610
Kahramanmaraş 2015 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -