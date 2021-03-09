Kahramanmaraş Nüfusu 2020 - 2021 | Kahramanmaraş Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kahramanmaraş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş nüfusu geçen yıla göre 14 bin 061 kişi artarak 1 milyon 168 bin 163 kişi oldu ( 2019 yılında Kahramanmaraş nüfusu 1 milyon 154 bin 102 kişiydi ) . İstanbul ilinde 592 bin 920 erkek, 575 bin 243 kadın yaşamaktadır.

Kahramanmaraş Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş ilinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Kahramanmaraş yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kahramanmaraş ilinin yüz ölçümü 14520 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 12 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kahramanmaraş Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kahramanmaraş 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kahramanmaraş 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1168163

Kahramanmaraş 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 592920

Kahramanmaraş 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 575243

Kahramanmaraş 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 18

Kahramanmaraş 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,78 Kişidir.

Kahramanmaraş 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,81 olduğu görülmektedir.

Kahramanmaraş 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,51 olduğu görülmektedir.

Kahramanmaraş 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 1758 kişi boşanmıştır.

Kahramanmaraş 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 4124

Kahramanmaraş 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1168163

Kahramanmaraş 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 592920

Kahramanmaraş 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 575243

Kahramanmaraş 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Kahramanmaraş 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Kahramanmaraş 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Kahramanmaraş 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 81 kişidir.

Kahramanmaraş 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 586616 Kadın : 567486 Toplam : 1154102 Nüfus yoğunluğu : 80 kişidir.

Kahramanmaraş 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 586616 Kadın : 567486 Toplam : 1154102

Kahramanmaraş 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Kahramanmaraş 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 580410 Kadın : 564441 Toplam : 1144851 Nüfus yoğunluğu : 80 kişidir.

Kahramanmaraş 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 580410 Kadın : 564441 Toplam : 1144851

Kahramanmaraş 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Kahramanmaraş 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 572111 Kadın : 555512 Toplam : 1127623 Nüfus yoğunluğu : 79 kişidir.

Kahramanmaraş 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 572111 Kadın : 555512 Toplam : 1127623

Kahramanmaraş 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Kahramanmaraş 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 565816 Kadın : 546818 Toplam : 1112634 Nüfus yoğunluğu : 78 kişidir.

Kahramanmaraş 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 565816 Kadın : 546818 Toplam : 1112634

Kahramanmaraş 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Kahramanmaraş 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 556607 Kadın : 540003 Toplam : 1096610 Nüfus yoğunluğu : 76 kişidir.

Kahramanmaraş 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 556607 Kadın : 540003 Toplam : 1096610

Kahramanmaraş 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -