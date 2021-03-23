Kahramanmaraş Elbistan Nüfusu 2020 - 2021 |  Elbistan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Elbistan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Elbistan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Elbistan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elbistan ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde 1 milyon 168 bin 163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,204 (km²) si Elbistan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 142 bin 778 kişidir.

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Elbistan İlçe Nüfusu Kaçtır?

142 bin 778 kişidir.

Kahramanmaraş Elbistan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir.

Elbistan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,210068 Enlem : 37,210068

Elbistan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Elbistan ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Elbistan ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Elbistan ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020