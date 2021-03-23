Kahramanmaraş Ekinözü Nüfusu 2020 - 2021 |  Ekinözü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Ekinözü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Ekinözü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Ekinözü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ekinözü ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde 1 milyon 168 bin 163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 743 (km²) si Ekinözü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Ekinözü nüfusu 10 bin 988 kişidir.

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Ekinözü İlçe Nüfusu Kaçtır?

10 bin 988 kişidir.

Kahramanmaraş Ekinözü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -21 olarak gerçekleşmiştir.

Ekinözü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,240166 Enlem : 33,240166

Ekinözü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Ekinözü ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Ekinözü ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ekinözü ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020