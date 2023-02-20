Kevin Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Silva 5 Ocak 1998 tarihinde Bethlehem, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Santos Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Silva'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KevinSSilva98

http://www.instagram.com/kevinsil98/

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Kevin Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2017 yılında Golden State

1 Ağustos 2017 yılında UCLA Bruins

15 Ocak 2018 yılında Scarlet Knights

18 Temmuz 2018 yılında Hearts FC II

28 Eylül 2018 yılında Raith Rovers

14 Ocak 2019 yılında Hearts FC II

4 Mayıs 2019 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2019 yılında Hearts FC II

19 Ocak 2020 yılında Toronto FC II

3 Temmuz 2020 yılında Toronto

9 Haziran 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında Toronto

21 Şubat 2022 yılında Pittsburgh

Kevin Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Silva şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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