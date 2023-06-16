Kızının karne töreninde yakalandı! Eşini bıçaklayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesinde boşanmakta olan eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli Ümit Ü., ortaokul çağındaki kızının karne törenine gelince polis ekiplerince yakalandı.

KIZININ KARNE GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Olay, 3 gün önce saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Türker Sokak'ta meydana geldi. Ümit Ü.,boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini kalçasından bıçakladı.

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Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ümit Ü. otomobiline binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı tedavinin ardından taburcu oldu.

Firari olan Ümit Ü., Kemalpaşa mahallesinde Altı Eylül ortaokulunda eğitim gören kızı Elif'in karne törenine geldi. Polis ekipleri, okul girişinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

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Yakalanan şüpheli Ümit Ü. Sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Karım olacak o kadın beni ihlal suçundan dolayı sürekli ceza evine attırmaktadır. Beni içeri attırıp fabrikanın güvenliği ile telefon görüşmeleri çıkartırdım 10 buçuk ay boyunca gününü gün etmektedir şimdide yeni sevgilisi ile yakaladım ve suçunu bastırmak için milleti galeyana getirmek istemiş bana saldırmıştır. Kızımı kendi himayem altına alıp okula yazdırdım şimdi çocuk üzerinden beni ceza evine attırmaya çalışmaktadır sorarım sana ve bu haberi yapanlara Yasemin Ü. yani benim kızımı döverken beni aldatırken neredeydiniz şimdi ben vatan hainiyim di mi asın lan beni o zaman".

Şahıs gözaltına alındı.

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