Kocaeli Derince Nüfusu 2020 - 2021 |  Derince İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Derince Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Derince nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Derince Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Derince ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde 1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 198 (km²) si Derince ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Derince nüfusu 143 bin 884 kişidir.

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Derince İlçe Nüfusu Kaçtır?

143 bin 884 kişidir.

Kocaeli Derince Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 7,2 olarak gerçekleşmiştir.

Derince İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,638401 Enlem : 27,638401

Derince İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Derince ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Derince ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Derince ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020