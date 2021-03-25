Kocaeli Darıca Nüfusu 2020 - 2021 |  Darıca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Darıca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Darıca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Darıca Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Darıca ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde 1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 24 (km²) si Darıca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Darıca nüfusu 214 bin 796 kişidir.

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Darıca İlçe Nüfusu Kaçtır?

214 bin 796 kişidir.

Kocaeli Darıca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 35,3 olarak gerçekleşmiştir.

Darıca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,86207 Enlem : 27,86207

Darıca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Darıca ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Darıca ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Darıca ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020