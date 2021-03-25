Kocaeli Gebze Nüfusu 2020 - 2021 |  Gebze İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Gebze Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Gebze nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Gebze Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gebze ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde 1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 427 (km²) si Gebze ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Gebze nüfusu 392 bin 945 kişidir.

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Gebze İlçe Nüfusu Kaçtır?

392 bin 945 kişidir.

Kocaeli Gebze Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 27,8 olarak gerçekleşmiştir.

Gebze İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,411032 Enlem : 29,411032

Gebze İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Gebze ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Gebze ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gebze ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020