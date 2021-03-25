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Kocaeli Dilovası Nüfusu 2020 - 2021 |  Dilovası İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kocaeli Dilovası nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kocaeli Dilovası nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kocaeli Dilovası nüfusunun 51 bin 60 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kocaeli Dilovası yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kocaeli Dilovası Nüfusu 2020 - 2021 |  Dilovası İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Dilovası Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Dilovası nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Dilovası Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dilovası ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde  1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 133 (km²) si Dilovası ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Dilovası nüfusu 51 bin 60 kişidir.

Kocaeli Dilovası Nüfusu 2020 - 2021 |  Dilovası İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Dilovası İlçe Nüfusu Kaçtır?

51 bin 60 kişidir.

Kocaeli Dilovası Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  10 olarak gerçekleşmiştir.

Kocaeli Dilovası Nüfusu 2020 - 2021 |  Dilovası İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Dilovası İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  29,543016      Enlem :  29,543016

Dilovası İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Dilovası ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Dilovası ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dilovası ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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