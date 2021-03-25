Kocaeli Çayırova Nüfusu 2020 - 2021 |  Çayırova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Çayırova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Çayırova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Çayırova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çayırova ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde 1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 29 (km²) si Çayırova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Çayırova nüfusu 140 bin 274 kişidir.

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Çayırova İlçe Nüfusu Kaçtır?

140 bin 274 kişidir.

Kocaeli Çayırova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 44,7 olarak gerçekleşmiştir.

Çayırova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,400806 Enlem : 29,400806

Çayırova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Çayırova ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Çayırova ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çayırova ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020