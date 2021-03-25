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Kocaeli Başiskele Nüfusu 2020 - 2021 |  Başiskele İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kocaeli Başiskele nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kocaeli Başiskele nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kocaeli Başiskele nüfusunun 108 bin 185 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kocaeli Başiskele yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kocaeli Başiskele Nüfusu 2020 - 2021 |  Başiskele İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Başiskele Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Başiskele nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Başiskele Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Başiskele ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde  1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 213 (km²) si Başiskele ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Başiskele nüfusu 108 bin 185 kişidir.

Kocaeli Başiskele Nüfusu 2020 - 2021 |  Başiskele İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Başiskele İlçe Nüfusu Kaçtır?

108 bin 185 kişidir.

Kocaeli Başiskele Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  56,5 olarak gerçekleşmiştir.

Kocaeli Başiskele Nüfusu 2020 - 2021 |  Başiskele İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Başiskele İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Başiskele ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Başiskele ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Başiskele ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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