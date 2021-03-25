Kocaeli Kandıra Nüfusu 2020 - 2021 |  Kandıra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Kandıra Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Kandıra nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Kandıra Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kandıra ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde 1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 853 (km²) si Kandıra ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Kandıra nüfusu 52 bin 268 kişidir.

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Kandıra İlçe Nüfusu Kaçtır?

52 bin 268 kişidir.

Kocaeli Kandıra Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 7,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kandıra İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,152609 Enlem : 30,152609

Kandıra İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Kandıra ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Kandıra ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kandıra ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020