Kocaeli Kartepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Kartepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Kartepe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Kartepe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Kartepe Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kartepe ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde 1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 289 (km²) si Kartepe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Kartepe nüfusu 125 bin 974 kişidir.

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Kartepe İlçe Nüfusu Kaçtır?

125 bin 974 kişidir.

Kocaeli Kartepe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 37,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kartepe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Kartepe ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Kartepe ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kartepe ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020