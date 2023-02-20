Luis Argudo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Argudo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Argudo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Argudo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Argudo 13 Aralık 1995 tarihinde Queens, New York şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Argudo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Argudo'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Argudo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luis_alejo8/

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Luis Argudo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Argudo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Argudo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Argudo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2017 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2017 yılında Demon Deacons

21 Ocak 2018 yılında Columbus Crew

11 Nisan 2019 yılında Hartford

23 Nisan 2019 yılında Columbus Crew

19 Kasım 2019 yılında Miami

5 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Norrby

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Mart 2022 yılında Pittsburgh

Luis Argudo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Argudo şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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