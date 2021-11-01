Market Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Market Müdürü Maaşları ve İş İlanları

Market Müdürü görev tanımı nedir, Market Müdürü ne iş yapar, Market Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Market Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Market Müdürü Tanımı;

İşyerinde gıda, temizlik gibi ürünlerin temin edilmesini, satışa hazırlanmasını ve satış işlemlerinin gerçekleştirmesini sağlayan kişidir.

Market Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Market Müdürü Maaşları

Market Müdürü maaşı ortalama aylık 5.600- TL’dir. En düşük Market Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Market Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Market Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Market Müdürü Ne İş Yapar?

Market Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Satılabilecek ürün çeşidi, kalite ve miktarını tespit etmek,

c) Toptancı ve imalatçı firmalardan en uygun şartlarda mal temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

d) Çalıştırdığı personeli sevk ve idare etmek,

e) Satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını, indirim ve kampanyaları belirlemek,

f) İşyerine ait envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak veya tutulmasını sağlamak,

g) İşyerine ait vergi, resim, harç, kira gibi aidat ve ödemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

h) Gerektiğinde makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,

i) Satışı yapılan ürünlerin tüketici beğenisine uygun şekilde teşhir edilmesini sağlamak,

j) Müşteri istek ve şikayetlerini değerlendirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak,

k) Ürün iade ve değişim taleplerinin, tüketici haklarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

l) Satışı yapılan ürünlerin stok kontrollerini yapmak, biten ve azalan ürünlerin temin edilmesini sağlamak,

m) Marketin temizliğini ve düzenini sağlamak,

n) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Market Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Perakende Ve Toptan Ticaret Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ve Toptan Ticaret Müdürleri

Market Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Market Müdürü mesleğinin meslek kodu 1420.03 olarak belirlenmiştir



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