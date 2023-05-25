Marmaris’te tekne motorlarına dadanan hırsızlara jandarma göz açtırmadı!

Marmaris İlçe Jandarması JASAT timleri tarafından yapılan çalışmada ilçe ve çevresinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 8 adet tekne motoru hırsızlığı olaylarının fail veya faillerinin tespit edilmesi için operasyon başlattı.

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Marmaris’te tekne motorlarına dadanan hırsızlara jandarma göz açtırmadı!

Marmaris ilçesi ve çevresinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 8 adet tekne motoru hırsızlığı olaylarının fail veya faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla Marmaris İlçe Jandarması JASAT timleri tarafından yapılan çalışma sonunda 3 şüpheli yakalandı.

Marmaris’te tekne motorlarına dadanan hırsızlara jandarma göz açtırmadı!

JASAT timlerince yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarının Hisarönü Mahallesinde ikamet eden İ.Ö., D.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 3 şüpheli yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler.

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KAYNAK: İHA

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