Mihajlo Vojvodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Vojvodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihajlo Vojvodic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihajlo Vojvodic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mihajlo Vojvodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Vojvodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Vojvodic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Vojvodic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Vojvodic 24 Mart 2004 tarihinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Vojvodic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Vojvodic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Vojvodic'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Vojvodicboyu ve yaşı kaç

Mihajlo Vojvodic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Vojvodic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihajlo Vojvodic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Vojvodic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U17

26 Temmuz 2019 yılında Graficar U17

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17

21 Ocak 2021 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2021 yılında Partizan U19

12 Ağu 2022 yılında IMT Belgrad U19

Mihajlo Vojvodic kimdir

Mihajlo Vojvodic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Vojvodic şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mihajlo Vojvodic nereli

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