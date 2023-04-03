Peretonmotei İkporo Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peretonmotei İkporo Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peretonmotei İkporo Kennedy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Peretonmotei İkporo Kennedy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Peretonmotei İkporo Kennedy 24 Mart 2004 tarihinde Yenagoa şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Peretonmotei İkporo Kennedy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Peretonmotei İkporo Kennedy'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Peretonmotei İkporo Kennedy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Peretonmotei İkporo Kennedy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Eylül 2022 yılında Kızılyıldız U19
15 Eylül 2022 yılında IMT Belgrad U19
30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19
Peretonmotei İkporo Kennedy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Peretonmotei İkporo Kennedy şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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