Shedrack Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shedrack Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shedrack Charles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shedrack Charles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shedrack Charles 10 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shedrack Charles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shedrack Charles, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shedrack Charles'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shedrack Charles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shedrack Charles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shedrack Charles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shedrack Charles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında IMT Belgrad U19

1 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Shedrack Charles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shedrack Charles şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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