Dejan Vidic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Vidic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Vidic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Vidic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Vidic 10 Ağu 1993 tarihinde Peć şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дејан Видић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Vidic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Dejan Vidic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Vidic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Vidic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Vidic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dejan Vidic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Vidic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Napredak

1 Temmuz 2013 yılında Pob. Belosevac

1 Temmuz 2014 yılında Napredak

1 Ocak 2017 yılında FK Topola

1 Ocak 2018 yılında Zlatibor

14 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız

15 Ocak 2019 yılında FK Zemun

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2019 yılında Graficar

31 Ocak 2020 yılında Kızılyıldız

3 Şubat 2020 yılında Napredak

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

1 Ağu 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız

6 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Dejan Vidic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Vidic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Morava Velika Plana

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.