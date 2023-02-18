Milorad Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Kojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milorad Kojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milorad Kojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milorad Kojic 3 Şubat 1999 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милорад Којић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milorad Kojic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Milorad Kojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milorad Kojic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milorad Kojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milorad Kojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milorad Kojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milorad Kojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Radnicki Nis

31 Ağu 2018 yılında Bosnjace

31 Aralık 2018 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2019 yılında FK Timocanin

31 Aralık 2019 yılında Radnicki Nis

26 Ocak 2020 yılında Radnicki Pirot

30 Haziran 2020 yılında Radnicki Nis

26 Ocak 2022 yılında IMT Belgrad

Milorad Kojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milorad Kojic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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