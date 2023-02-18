Aleksandar Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Lukic 27 Şubat 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Лукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Lukic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARGVO SPORTS yapmaktadır. Aleksandar Lukic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Lukic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

14 Temmuz 2020 yılında Graficar

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız

2 Temmuz 2021 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Aleksandar Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Lukic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Lukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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