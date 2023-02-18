Petar Cirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Cirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Cirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Cirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Cirkovic 19 Kasım 1999 tarihinde Kuršumlija şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Ћирковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Cirkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Unlimited yapmaktadır. Petar Cirkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Cirkovic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petar Cirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Cirkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Cirkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Cirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2018 yılında Radnicki Nis

24 Ağu 2018 yılında Radnicki Pirot

30 Haziran 2019 yılında Radnicki Nis

1 Eylül 2019 yılında Radnicki Pirot

31 Aralık 2019 yılında Radnicki Nis

29 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Petar Cirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Cirkovic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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