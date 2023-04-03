Milos İvancevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos İvancevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos İvancevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos İvancevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos İvancevic 23 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos İvancevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos İvancevic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Milos İvancevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos İvancevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Macva U19
Milos İvancevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos İvancevic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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